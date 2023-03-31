Polisevine saldırıda 10 sanığa 2´şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis istemi



MERSİN, (DHA)MERSİN'in Mezitli ilçesinde polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 7'si tutuklu, 2'si firari, 1´i tutuksuz 10 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist, saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlatarak intihar etti. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, meslektaşı Abdulkadir Öztürk ile bir sivil yaralandı.

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kadın teröristlerin paramotorla geldikleri Tarsus ilçesindeki arazinin yakınında bekçilik yapan tutuklu Sait D., teröristleri ilçeden kent merkezine aracıyla götüren Abdulgalip G., olayla bağlantıları saptanan Zeki Ö., Mazlum K., Mazlum D., Kahraman B. ve Ahmet E. ile tutuksuz Fatih S. ve firari sanıklar Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo hakkında hazırlanan 66 sayfalık iddianame, Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Terör örgütü PKK ve terör faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi verilen iddianamede, saat 22.40 sıralarında polisevine giden 2 PKK'lı teröristin uzun namlulu silahlarla ateş ettiği, saldırıya karşılık veren şehit polis Gezer'in teröristlerden birini yaraladığı, silah seslerini duyan çarşı ve mahalle bekçilerinin de esnaf M.K.'nin kamyonetiyle olay yerine ulaşarak teröristlere müdahale ettiği anlatıldı. İddianamede, çatışmanın bir süre devam ettiği, takviyeye gelen polislerin de teröristlere karşılık verdiği bildirilerek, "Kadın teröristlerden birinin nöbet kulübesine girerek üzerinde bulunan patlayıcıyı infilak ettirdiği, bu patlamadan yaklaşık 3-5 saniye sonra nöbetçi kulübesinin yaklaşık 7-8 metre kuzeydoğusunda park halinde bulunan şehit polis memuru Sedat Gezer'e ait aracın yanında gizlenen diğer kadın teröristin üzerinde bulunan bombayı patlattığı, silahlı saldırı ve canlı bomba eylemi gerçekleştiren her iki kadın teröristin patlamadan dolayı parçalanarak öldükleri tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflar ve tanık ifadelerinin de yer verildiği iddianamede, olay yerinde uzun namlulu silahlar ve el bombasının yanı sıra çöp konteynerinde de dijital kol saat düzenekli patlayıcı bulunduğu, kamera görüntülerinden patlayıcının polisevine giden kadın teröristlerce atıldığının tespit edildiği belirtildi.

DNA TESTİ YAPILDI

İddianamede, dijital kol saatli düzeneğin üzerinde Dilşah Ercan'a ait parmak izi tespit edildiği, soruşturma devam ederken, terör örgütü PKK´nın internet sitesi üzerinden eylemi gerçekleştiren teröristlerden birinin Dilara Ürper, diğerinin Emel Feremez olduğunun açıklandığı belirtildi. İddianamede, "Dilara Ürper'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin karşılaştırmasında Ürper'in anne ve babasının yüzde 99,99 olay yerinden elde edilen vücut parçalarından bir kısmının biyolojik annesi ve babası olabileceğinin tespit edildiği anlaşılmıştır. Şüpheli Dilşah Ercan'ın anne ve babasından DNA örneği alındığı, yapılan karşılaştırmada tespit edilen iki kadına ait vücut parçaları ile Ercan'ın anne ve babasına ait DNA örnekleri arasında annelik ve babalık bağı bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

PARAMOTOR İLE GELMİŞLER

İddianamede, teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede bir mobil uygulama aracılığıyla kentteki birçok yerin konumunun ve güzergahının örgüt tarafından işaretlendiğinin saptandığı, bunların da örgütün eylem yapmayı planladığı, iş birlikçilerle buluşma, barınma ve saklanma amacıyla belirlenen yerler olduğunun değerlendirildiği anlatıldı. İşaretlenen konumlardan birinin Tarsus ilçesindeki mahalle olduğu belirtilen iddianamede, "Konum ile şüpheliler Sait D.'nin bulunduğu tarla ve Abdulgalip G.'nin babasının tarlasının çevresinde yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren iki kadın teröristin Tarsus'a geldikleri değerlendirilen paramotor bulundu" ifadeleri kullanıldı.

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

İddianamede, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen Ahmet Ahmo ile Sait D. ve Abdulgalip G. hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs', 'kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs' ve 'mala ve kamu malına zarar verme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar için de 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme' maddeleri hariç aynı suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 207'şer yıla kadar hapsi talep edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-03-31 16:50:53



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