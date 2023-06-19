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Bu kez de 'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi

DHA

Bu kez de 'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi


Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS, (Mersin), (DHA)MERSİN'de, 3 torun sahibi Ali Polat (56), Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için çıktığı yolda, 2018'de, 252 kez tek ayak üzerinde ip atlayarak rekora imza attı. Dünya rekorunu kazanan Polat, bu kez 'Başparmakla şınav çekme' yarışmasında rekor kırdı. İkinci kez kitaba adını yazdıran Polat, "Gençler sporu asla bırakmasın. Emek verirseniz mücadele ederseniz başarırsınız. Ben mücadele ettim kazandım, siz de deneyin" dedi.
Tarsus ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Ali Polat, küçük yaşlardan beri Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmak için çalıştı. Henüz 8 yaşındayken, boksör ağabeyinin atladığı ipi alıp çalışmalarına başlayan Polat, 51 yaşına geldiğinde başvurduğu Guinness Rekorlar Kitabı'na, 252 kez tek ayak üzerinde ip atlayarak girmeye hak kazandı. Kitaba adını yazdırma tutkusu süren Polat, ikinci kez rekor kırmak için çalışmalarını yürütüp, bu kez 2022 Mart ayında 'Başparmakla şınav çekme' yarışmasına girdi. Bu yarışmadan da başarıyla çıkan ve 1 dakikada 76 şınav çekip Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Polat, ikinci kez kitaba adını yazdırdı.
'BRUCE LEE İZLERDİM, REKOR KIRDIM'
Kırdığı rekorlarla ilgili sertifikalarını da alan Ali Polat, başarılarını anlatıp, sporcu gençlere de tavsiyede bulunarak, "Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek çok büyük bir mutluluk benim için. Bu serüvene 8 yaşında başladım. Ağabeyim boksördü ip atlardı, o ipi bırakınca ben alır oynardım. Bruce Lee filmlerini izlerdim. Ona hayrandım. Filmlerinde tek parmakla şınav çekerdi, oradan kalma bir heves benim için. Çok çalıştım, emek verdim. Sonunda başardım. 2018'de tek ayak üzerinde 252 defa ip atlayarak rekorlar kitabına girmeye hak kazandım. Orada yaş kategorisi yok. Gençlerle yarışıyordum. Ardından şınav rekorunu denemek istedim. Başparmaklarımla 1 dakikada 76 kez şınav çekerek birinci oldum. Orada da dünya rekorunu elde ettim. Ülkemizin ve şehrimizin adını 2 defa rekorlar kitabına yazdırmak benim için çok büyük bir mutluluk. Gençler sporu asla bırakmasın. Emek verirseniz mücadele ederseniz başarırsınız. Ben mücadele ettim kazandım siz de deneyin mutlaka yaparsınız. Spor, çok güzel bir şey. Kötü alışkanlıklardan uzak durursunuz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-06-19 10:38:27

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