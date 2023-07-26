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        İSTANBUL -  BAHÇELİEVLER'DE KALAŞNİKOFLU CİNAYETİN ZANLISI "FİSTANLI DALTON" YAKALANDI

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:16
        İSTANBUL -  BAHÇELİEVLER'DE KALAŞNİKOFLU CİNAYETİN ZANLISI "FİSTANLI DALTON" YAKALANDI

        Mikail BIYIKLI İSTANBUL DHA   İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler'de cinayet işlediği belirtilen "Fistanlı Dalton" lakaplı M.U.'nun yakalandığını açıkladı. 

        Bahçelievler'de  4 Temmuz'da otomobiliyle caddede duran Bilal Diril, arkasından gelen başka araçtakilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kalaşnikof silahın kullanıldığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diril'in öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        İncelemelerde İstanbul´da faaliyet gösteren ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü üyesi ve "Fistanlı Dalton" lakaplı M.U.'nun cinayeti işlediğini belirledi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan eve operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelinin çatı katına kaçtığı görüldü. Silahını kullanmaya teşebbüs eden şüpheli, bacağından vurularak yakalandı. Çalışmaların devamında cinayetle ilgili 13 şüpheli eş zamanlı operasyonla alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ise  5 ruhsatsız tabanca, 5 gram esrar, 3 çelik yelek, seyyar polis çakarı,  kar maskesi, eldiven ve şüphelinin cinayet sırasında giydiği kıyafetler ele geçirildi.Görüntü Dökümü:

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        -Cİnayet anı

        -Operasyon görüntüleriDHA-Gündem Türkiye-Mersin

        2023-07-26 14:15:35

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