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        Kaderine terk edilen tarihi köprüye bakanlık sahip çıktı

        MERSİN'dekaderineterk edilen ve Osmanlı döneminde yaya/kervan yolu olarak kullanıldığı tahmin edilen Karş Köprüsü'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı sahip çıktı. Bakanlığın görevlendirdiği uzmanların incelemesi sonrası hazırlanan rapor, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:59 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:00
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        Kaderine terk edilen tarihi köprüye bakanlık sahip çıktı
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        Tarsus ile Çamlıyayla ilçeleri sınırlarındaki Demirtaş mevkisindeki Karş Köprüsü'nün kaderine terk edildiği yönündeki haberler sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, harekete geçti. Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan geçiş yolları olan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapıldığı tahmin edilen köprü, bakanlıkça incelemeye alındı. Bakanlığın görevlendirdiği Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanları, dağlık bölgeden geçenlerin halen üzerinden ulaşımı sağladığı köprüde tespit ve tescil çalışması yaptı.

        TEK KEMERLİ KESME BLOK TAŞLARLA İNŞA EDİLMİŞ

        Uzun yıllar yaya/kervan yolu olarak kullanılan köprüyle ilgili uzmanların hazırlandığı rapor, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderildi. Raporda; köprünün tek kemerli kesme blok taşlarla inşa edildiği, 8 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde temelinin ana kaya üzerine oturtulduğu, yanlarının moloz taşlarla desteklendiği ve 18'inci yüzyıla ait olduğunun değerlendirildiği vurgulandı. İncelemenin ardından tarihi köprünün tescil edilmesi bekleniyor.

        'TURİZME KAZANDIRILMALI'

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