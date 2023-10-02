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        FETÖ'den 6 yıl hapisle aranan eski emniyet amiri yakalandı

        MERSİN'deFETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet amiri H.H. yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:45
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        FETÖ'den 6 yıl hapisle aranan eski emniyet amiri yakalandı
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        MERSİN'deFETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet amiri H.H. yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski emniyet amiri H.H.'nin yakalanması için operasyon yaptı. Gizlendiği eve baskın yapan ekipler örgüt tarafından 'E.A.' kod adı verilen eski emniyet amiri H.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H., cezaevine teslim edildi. 

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