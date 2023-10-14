Bakan Uraloğlu: Türkiye'de bölünmüş yol 5 kat arttı (2)

'İKİYENİULUSLARARASI HATTI DAHA HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Yenice Şantiyesini ziyaret edip, çalışmaları inceledi. Daha sonra bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Ulaşımda uluslararası entegrasyon kalkınmanın dinamosudur ve biz demiryolu yatırımlarını bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda da Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak 'Bir Kuşak Bir Yol' projesini ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu projenin orta koridorunun bizim deyimimizle 'Yeni İpek Yolu' olması için ülke içinde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Londra´dan Pekin´e uzanan "Demir İpek Yolu"nun hayata geçmesi titizlikle ele aldığımız işlerin başında gelmektedir. Son 21 yıl içinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Ankara merkezli çekirdek hızlı tren hatlarımızda bu vizyonun ürünleridir. Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Türkiye´den; Batı´da başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa´da birçok noktaya, Doğuda; İran, Afganistan ve Pakistan´a; kuzeyde; Rusya´ya, Asya´da; Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin´e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. Şimdi Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu projeleri ile iki yeni uluslararası hattı daha hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'MARMARAY'A ALTERNATİF İKİNCİ BİR DEMİRYOLU HATTIMIZ DA OLACAK'

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçmesinin tüm orta koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağına inandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahcivan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa´yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan´a bağlayacak. Yine bir diğer önemli projemizde Basra´dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu Projesi özellikle Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Avrupa'nın yeni ortaklar aradığı bir dönemde ülkemizi daha fazla bölgesel ilişkilerin merkezine yerleştirecek. Türkiye, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi'ne gelen her türlü emtianın, Faw Limanı ve Kalkınma Koridoru ile lojistik dağıtım merkezi olacak. Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden hiç aktarma yapmadan Avrupa´ya ulaşacak. Üstelik ilerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray´a alternatif ikinci bir demiryolu hattımız da olacak. Kalkınma Yolu projesi uluslararası güney-kuzey koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu´yu Avrupa´ya bağlayacak en kısa ve en ekonomik yol olacak. Orta Koridora yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu Projesiyle bölgemiz İpek Yolu´ndaki konumunu güçlendirecektir" diye konuştu.

'YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryollarında yepyeni bir dönem başlattıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Az önce de bazılarından bahsettiğim uluslararası boyutta projeler hayata geçirerek ülkemizi ticari yük taşımacılığında lider konuma taşıdık. Mevcut konvansiyonel demiryolu hattımızı komple yeniledik. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa´da 6. Dünya´da 8. Hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. Hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetini doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilimize ve ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50´sine ulaştırdık. Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demiryolu hattında da yapım çalışmalarımız devam ediyoruz. Hedefimiz 2053 yılına kadar hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartmak ve demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükseltmektir. Bizleri bir araya getiren Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımızda bu çalışmaların en önemlilerinden biridir. Bu projemizin en güçlü Avrupa Finans Kuruluşlarından alınan 1,5 milyar Avroluk kredi yabancı yatırımcıların ülkemize duyduğu güveni göstermiştir. 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle; Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız. Aynı zamanda yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Çukurova Havalimanı için inşa edeceğimiz 10 kilometre uzunluğundaki hat ile havalimanına erişimi de sağlayacağız. Projemizin tamamlanmasıyla Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'YÜKSEK HIZLI TREN HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK AK PARTİ İKTİDARINA NASİP OLDU'

Hat üzerinde 2 gar ve 19 istasyon ile 86 karayolu üstgeçidi, 32 demiryolu köprüsü ve 17 adet tünel inşa edeceklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"287 kilometre katener sistemi kuracak, elektromekanik ve sinyalizasyon işlerini tamamlayacağız. Şu anda bin 720 personel ile sürdürülmekte olan çalışmalar ile; Nurdağı- Başpınar kesimindeki toplam 34 bin 700 metre uzunluğundaki 6 tünelin kazı çalışmalarını tamamladık. İç kaplama çalışmalarına devam ediyoruz. Viyadük, menfez, köprü, altgeçit ve üstgeçitler gibi sanat yapılarının yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Yüzde 12 ilerleme kaydettik. Altyapı çalışmalarının yanında üstyapıya yönelik çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. 1 milyon adet traversin 70 bin adetinin üretimini bitirdik. 79 bin ton rayın 20 bin tonunu sahada stokladık. İnşallah en kısa zamanda bu hattı çalışır vaziyete alarak stratejik bir hizmeti daha tamamlayacağız. Halkımızın yarım asır boyunca süratli demiryolu adı altında özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürmekte Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti iktidarına nasip oldu. İnsanımız yüksek hızlı trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine o kadar alıştı ki bu hatlarda bugüne kadar 78 milyon üstünde yolcu taşındı. Artık her şehir yüksek hızlı tren ile seyahat etmek istiyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu hattımızın güzergâh üzerindeki tüm bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyor, bölgeye ticaret ve turizm açısından büyük hareketlilik kazandıracağını öngörüyoruz. Bu düşüncelerle işçisinden mühendisine projemizin yapımında emeği geçen tüm yüklenici firma, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve TCDD Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."