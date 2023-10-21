Avrupa Triatlon Kupası'nda ilk gün sona erdi

AvrupaTriatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu'nda ilk gün müsabakaları sona ererken dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Müsabakaların 2´nci bölümü genç erkekler kategorisinde gerçekleşti.

Dünyanın en iyi triatletlerinin sahne aldığı organizasyonda, sporcular, ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzdü. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre mesafe katetti. Bu etabı da bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koştu.

Erkeklerde Kazakistanlı Yegor Krupyakov, 55 dakika 29 saniyelik derecesiyle birincilik madalyasını kazandı. Krupyakov arkasında 1 sailse farkla yarışı tamamlayan aynı ülkeden Alexandr Ten'in ikinci olduğu yarışta, İtalyan sporcu Andrea Balestreri 55 dakika 36 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Gençler kategorisindeki yarışlarda dereceye giren sporculara, törenle ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın elitler kategorisinde gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.

Bu arada genç kadınlar kategorisinde milli trialet Selinay Tuğçe Kır kadınlarda şampiyonluk ipini göğüsledi. Selinay'ın 1 saat 5 dakika 16 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandığı parkurda, Hollandalı Merel Veltman 1 saat 5 dakika 43 saniyelik derecesiyle ikinci, Letonyalı Beatu Bula 1 saat 6 dakika 5 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.