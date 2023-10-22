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        Avrupa Triatlon Kupası elit kadınlar kategorisinde birinci Annabel Mortan oldu

        Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu'nun elit kadınlar kategorisinde Birleşik Krallık´tan Annabel Mortan 58 dakika 29 saniyelik derecesi ile birinci oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:40
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        Avrupa Triatlon Kupası elit kadınlar kategorisinde birinci Annabel Mortan oldu
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        Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu'nun elit kadınlar kategorisinde Birleşik Krallık´tan Annabel Mortan 58 dakika 29 saniyelik derecesi ile birinci oldu.

        Türkiye Triatlon Federasyonu'nun desteğiyle, Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 25 ülkeden 280 sporcunun katılımı ile Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, elitler kategorisindeki müsabakalarla devam ediyor. Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında bugün elitler kategorisinde ilk olarak kadınlar yarıştı. 31 kadın dereceye girmek için ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzdü. Ardından 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet binip daha sonra 2 turda 5 kilometre koştu.

        Dereceye girmek için kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada; Birleşik Krallık´tan Annabel Mortan 58 dakika 29 saniyelik derecesi ile birinci, Alman Franka Rust 58 dakika 33 saniye ile ikinci vatandaşı Julia Bröcker ise 58 dakika 50 saniye ile üçüncü oldu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Sporcuların hazırlanması

        - Sporcuların denize koşması

        - Sporcuların denizde yüzmesi

        - Sporcuların denizden çıkması

        - Sporcuların bisiklet sürmesi

        - Sporcuların koşması

        - Sporcuların finişe gelmesi

        - Finişte yerde yatan sporcular

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin - Mustafa ERCAN

        2023-10-22 16:36:15

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