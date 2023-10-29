Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        MERSİN'DE 'CUMHURİYET' COŞKUSU; FENER ALAYI DÜZENLENDİ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 01:00 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        MERSİN'DE 'CUMHURİYET' COŞKUSU; FENER ALAYI DÜZENLENDİ  
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'deCumhuriyet'inkuruluşunun 100´üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Dronla görüntülenen etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıktı.

        Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı. Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdüğü etkinlikte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı. Mehter takımının da marşlarıyla eşlik ettiği fener alayının yürüyüşü Suphi Öner Öğretmenevinde son buldu. Yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Etkinlik, dronla havadan da görüntülendi. 

        Programın ardından açıklama yapan Vali Pehlivan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yaptıklarını belirterek, şanlı Türk bayrağının çok kıymetli olduğunu söyledi. Pehlivan, "Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olduğu sürece ülkemiz, devleti ve milletiyle çok daha güçlü bir şekilde yarınlara yürüyecektir. Duyguluyuz, coşkuluyuz, 100'üncü yılımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Tarihimizden aldığımız güçle yeni bir yüzyıla adım atıyoruz" dedi.

        Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Kurtarıcı Oliveira
        Kurtarıcı Oliveira
        "Bir tek Davinson!"
        "Bir tek Davinson!"
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde

        Benzer Haberler

        Mersin'de 'Cumhuriyet' coşkusu; fener alayı düzenlendi
        Mersin'de 'Cumhuriyet' coşkusu; fener alayı düzenlendi
        Mersinli hayırsever Filistin için bağışta bulundu
        Mersinli hayırsever Filistin için bağışta bulundu
        Akrabaların 'park' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
        Akrabaların 'park' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
        Mersin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Mersin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Mersin engellilere yönelik yelken yarışı ve atölye çalışmaları etkinliği dü...
        Mersin engellilere yönelik yelken yarışı ve atölye çalışmaları etkinliği dü...
        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı