Türk bayrağı temasının oluşturulduğu alana, 16 Türk devleti için 16 ayrı türde fidan dikildi

MERSİN´inMut ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü´nde Türk bayrağı temasının oluşturulduğu 2023 metrekare alana, 16 ayrı Türk devleti için 16 ayrı tür fidan dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü´nde ilçenin Yazıalanı Mahallesi Çiçekçi koyağı mevkiindeki orman alanında fidan dikim programı yapıldı. İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış ve protokolün katılımıyla öğrenciler 16 türden yüzlerce fidan dikti. Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithaf en 'Türkiye yüzyılına nefes ' sloganıyla gerçekleştirilen programa, ilçe protokolü ile birlikte sivil toplum kuruluşları, okullar, kamu kurumları ve vatandaşlar da katıldı. İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, "Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları gerçekten dünyanın en müstesna köşelerinden biri atalarımızdan bize miras kalan bu müstesna topraklar içerisinde Mut ilçemizde Anadolu toprakları içerisinde özel yeri olan bereketli verimli toprakların içerisinde yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum, biliyorum bunun için buradayız, büyük bir katılımla destek veriyoruz. Mut ilçesinde arazinin yüzde sekseni orman arazisi" dedi.

Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış ise "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Mersin´in Mut ilçesinde, 2023 metrekare alanda Türk bayrağını, 2023 adet fidanla işledik. Ayrıca 2023 fidanın yanında Tarihte kurulmuş 16 ayrı Türk devletini temsil eden 16 ayrı tür dikerek bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bunların içerisinde kızılçam, mavi servi, kara servi, altuni mazı, akasya, incir, zeytin, lavanta, gül, çınar, ardıç, taflan, harnup, menengiç, ceviz ve Antep fıstığı kullanarak sahamızı güzelleştirdik. Mut ilçemize ve Mersine hayırlı olması dileğiyle" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.