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        Mersin'de uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

        MERSİN'deuyuşturucuticaretine yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:50
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        Mersin'de uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı
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        MERSİN'deuyuşturucuticaretine yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 4 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şüpheliler, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapan jandarma, 10 kilo 130 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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