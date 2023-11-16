Mersin'de uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı
MERSİN'deuyuşturucuticaretine yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
MERSİN'deuyuşturucuticaretine yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 4 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şüpheliler, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapan jandarma, 10 kilo 130 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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