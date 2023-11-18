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        Tarsus'ta tüfekle vurulan kişi öldü

        MERSİN'inTarsus ilçesinde Zülfikar Güzel (56), aynı mahallede yaşadığı H.K. (72) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:50
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        Tarsus'ta tüfekle vurulan kişi öldü
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde Zülfikar Güzel (56), aynı mahallede yaşadığı H.K. (72) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için gittiği fırından eve dönen Zülfikar Güzel'i takip eden H.K. yanındaki tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Güzel, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güzel, olay yeri inceleme ve savcının incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli H.K polis tarafından gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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