Akdeniz'de hortum görüntülendi
MERSİN'deöğle saatlerinde başlayan yağmur etkili olmaya başlarken, Akdeniz'de hortum çıktı.
MERSİN'deöğle saatlerinde başlayan yağmur etkili olmaya başlarken, Akdeniz'de hortum çıktı.
Meteorolojinin uyardığı Mersin yağışlı havanın etkisine girdi. Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak etkili oldu. Silifke ve Aydıncık açıklarında çok sayıda hortum oluştu. Oluşan hortumlar, gemiciler vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.