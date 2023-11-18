Akdeniz'de hortum görüntülendi

MERSİN'deöğle saatlerinde başlayan yağmur etkili olmaya başlarken, Akdeniz'de hortum çıktı.

Meteorolojinin uyardığı Mersin yağışlı havanın etkisine girdi. Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak etkili oldu. Silifke ve Aydıncık açıklarında çok sayıda hortum oluştu. Oluşan hortumlar, gemiciler vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.