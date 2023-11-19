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        Mersin'de şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        AFAD'ın72 il ile ilgili yaptığı meteorolojik uyarının ardından Doğu Akdeniz´de beklenen sağanak yağış ve fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde cadde ve sokaklardaki su birikintileri trafiğin aksamasına neden oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 01:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:30
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        Mersin'de şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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        AFAD'ın72 il ile ilgili yaptığı meteorolojik uyarının ardından Doğu Akdeniz´de beklenen sağanak yağış ve fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde cadde ve sokaklardaki su birikintileri trafiğin aksamasına neden oldu. 

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından beklenen yağış kentte etkisini gösterdi. Öğlen saatlerinden sonra başlayan yağmur gece saatlerinde de devam etti. Saatte metrekareye 21-50 kilogram olacağı bildirilen şiddetli yağmur nedeniyle kentteki ana arterlerde trafik adeta durma noktasına geldi. Yağmur suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek bekledi.

        2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde karın beklendiği kentte gece geç saatlerde çıkan fırtına da hayatı olumsuz etkilendi. Ekipler her hangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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