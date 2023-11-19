Mersin'de şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi AFAD'ın72 il ile ilgili yaptığı meteorolojik uyarının ardından Doğu Akdeniz´de beklenen sağanak yağış ve fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde cadde ve sokaklardaki su birikintileri trafiğin aksamasına neden oldu.

AFAD'ın72 il ile ilgili yaptığı meteorolojik uyarının ardından Doğu Akdeniz´de beklenen sağanak yağış ve fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde cadde ve sokaklardaki su birikintileri trafiğin aksamasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından beklenen yağış kentte etkisini gösterdi. Öğlen saatlerinden sonra başlayan yağmur gece saatlerinde de devam etti. Saatte metrekareye 21-50 kilogram olacağı bildirilen şiddetli yağmur nedeniyle kentteki ana arterlerde trafik adeta durma noktasına geldi. Yağmur suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek bekledi.

2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde karın beklendiği kentte gece geç saatlerde çıkan fırtına da hayatı olumsuz etkilendi. Ekipler her hangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.