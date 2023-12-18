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        Sarıyer'de drift yaparak görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye ceza

        SARIYER'decadde ortasında drift yapan ve onları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan trafik magandası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalanan sürücüye 20 bin 778 lira ceza yazıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 00:38
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        Sarıyer'de drift yaparak görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye ceza
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        SARIYER'decadde ortasında drift yapan ve onları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan trafik magandası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalanan sürücüye 20 bin 778 lira ceza yazıldı. 

        Olay, saat 12.30 sıralarında Eski Kilyos Caddesi ile Taşkıran Caddesi Havantepe mevkiinde meydana geldi. İki caddenin kesişiminde dirft yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından otomobil sürücüsünün E.Y. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan E.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift yapmak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak', maddelerinden toplamda 20 bin 778 lira ceza yazıldı. E.Y.'ye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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