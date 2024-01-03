Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 'Kurtuluş Günü' coşkusu

        MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 'Kurtuluş Günü' coşkusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen '3 Ocak Kurtuluş Günü' kutlamaları, sabah saatlerinde Toroslar Belediyesi önünden başladı. Toroslar Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşe, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı. Belediye önünden Tren Garı'na kadar yürüyüş yapıldı, kortej bölge halkının sevgi gösterileriyle karşılandı. Mehteran Takımı eşliğinde yürüyen Mersinliler ile kağnı ve cepheye mermi taşıyan kadınlar da temsili olarak canlandırıldı.

        Tren Garı'ndaki törende ise gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından karşılandı. Vali Pehlivan, trenden inen gazilerin öperek uzattığı Türk bayrağını, öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından törene katılanlar bando eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        AZERBAYCANLI GAZİLER DE TÖRENE KATILDI

        Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer'in, cipe binerek kutlamalara katılanları tebrik ettiği törene, Karabağ Savaşı'nda gazi olan Azerbaycanlı askerler de katıldı. Öğrenciler şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'ndan bir asker de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Etkinlikler, Jandarma Genel Komutanlığı komando birliğinin silahlı hareketi ile Özel Asayiş Komutanlığı personeli tarafından helikopterle gerçekleştirilen 'Üzüm salkımı' gösterisi ile son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        Doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza!
        Doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı restoran olacak
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı restoran olacak
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Tam 2 yıl geride kaldı... 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor!
        Tam 2 yıl geride kaldı... 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!

        Benzer Haberler

        İntörn doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşına 20 yıl h...
        İntörn doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşına 20 yıl h...
        Türkiye'nin yapay zeka alanındaki en büyük kozu "genç nüfus"
        Türkiye'nin yapay zeka alanındaki en büyük kozu "genç nüfus"
        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis taleb...
        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis taleb...
        Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
        Türk kara sularında köpek balığı popülasyonu 50 yılda yüzde 90 azaldı
        Türk kara sularında köpek balığı popülasyonu 50 yılda yüzde 90 azaldı
        Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü