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        Karaköy'de tramvayın kamyoneti metrelerce sürüklendiği anlar

        BEYOĞLU Karaköy'de Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol kamyonetin çekilmesiyle normale döndü. Kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:29
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        Karaköy'de tramvayın kamyoneti metrelerce sürüklendiği anlar
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        BEYOĞLU Karaköy'de Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol kamyonetin çekilmesiyle normale döndü. Kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

        Kaza, Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde saat 10.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar-Karaköy seferini yapan tramvay, Karaköy'de tramvay hattına giren kamyonete çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Recep Timuçin yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, tramvaydaki yolcular kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza nedeniyle kapanan Beşiktaş istikameti kamyonet ve tramvayın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

        Öte yandan kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonetin tramvay önünde metrelerce sürüklendiği görülüyor.

        (FOTOĞRAF)

        DHA-Genel - Türkiye-Mersin -

        2024-01-09 17:28:48

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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