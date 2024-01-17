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        MERSİN'DE 431 POLİS İLE, UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 07:25 Güncelleme: 17.01.2024 - 07:25
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        MERSİN'DE 431 POLİS İLE, UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI 
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        MERSİN'deuyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 54 kişi hakkında gözaltı kararının bulunurken çok sayıda şüpheli yakalandı.

        Uyuşturucu satışının önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 54 adrese şafak vakti 431 polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona dron ile destek verildi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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