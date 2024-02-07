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        Tarihi eser kaçakçısı Roma ve Bizans dönemi eserleri ile yakalandı

        MERSİN'in Mut ilçesinde kaçak kazılardan elde ettiği tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan M.Ç., yakalanıp gözaltına alındı. Ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda eser ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:50
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        Tarihi eser kaçakçısı Roma ve Bizans dönemi eserleri ile yakalandı
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        MERSİN'in Mut ilçesinde kaçak kazılardan elde ettiği tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan M.Ç., yakalanıp gözaltına alındı. Ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda eser ele geçirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Mut ilçesinde, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan M.Ç.'yi tespit edip takibe aldı. Takip ve araştırma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin evinde arama yapan jandarma ekipleri; 1 dedektör, 42 Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 2 kolye, 1 yüzük ve 1 tarihi objeye el koydu. Tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan şüpheli ise işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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