Mersin Uluslararası Limanı'na 'En Çok Yük Elleçleyen Liman Tesisi' Ödülü

MERSİN Uluslararası Limanı (MIP), İstanbul'daki Haliç Tersanesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde ‘En Çok Yük Elleçleyen Liman’ ödülünü aldı.

Türkiye’nin Akdeniz’e açılan en önemli kapılarından biri olan ve 2 bin 700’den fazla çalışanıyla hizmet veren Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2023 yılında yaklaşık 2 milyon TEU konteyner, 8 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük elleçledi.

MIP Ticaret Grup Müdürü Kerem Kavrar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun elinden aldığı ödülü, başarıda emeği geçen ve katkısı olan tüm MIP paydaşlarına adadı.