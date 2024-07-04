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        Mersin Uluslararası Limanı'na 'En Çok Yük Elleçleyen Liman Tesisi' Ödülü

        MERSİN Uluslararası Limanı (MIP), İstanbul'daki Haliç Tersanesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde 'En Çok Yük Elleçleyen Liman' ödülünü aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:15
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        Mersin Uluslararası Limanı'na 'En Çok Yük Elleçleyen Liman Tesisi' Ödülü
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        MERSİN Uluslararası Limanı (MIP), İstanbul'daki Haliç Tersanesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde ‘En Çok Yük Elleçleyen Liman’ ödülünü aldı.

        Türkiye’nin Akdeniz’e açılan en önemli kapılarından biri olan ve 2 bin 700’den fazla çalışanıyla hizmet veren Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2023 yılında yaklaşık 2 milyon TEU konteyner, 8 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük elleçledi.

        MIP Ticaret Grup Müdürü Kerem Kavrar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun elinden aldığı ödülü, başarıda emeği geçen ve katkısı olan tüm MIP paydaşlarına adadı.

        MIP CEO'su Ajay Kumar Singh, "Bu ödülden son derece mutluyuz! Türkiye'nin en büyük limanlarından biriyiz ve hem yerel hem de uluslararası ticaret için önemli bir merkeziyiz. Bu ödülle aldığımız takdir, yatırımlarımıza devam etmemiz ve bu sayede operasyonel verimliliğimizi, müşteri memnuniyetimizi ve bölge ekonomisine katkımızı artırmamız için bizi motive ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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