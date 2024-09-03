CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı Mersin'de yapılacak

DOĞA ile iç içe yaşam sürmek ve alternatif tatil seçeneklerini değerlendirmek isteyenlerin merakla beklediği CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı bu kez Mersin'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Son olarak nisan ayında İstanbul Yenikapı'da düzenlenen fuara katılımcılar yoğun ilgi göstermişti. 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenece fuarda outdoor spor malzemeleri ürünleri de sergilenecek.

Sektörünün lider firmalarını da ağırlayacak olan fuara 100'ün üzerinde marka katılacak. Fuar, 27 Ekim saat 17.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.