CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı Mersin'de yapılacak
DOĞA ile iç içe yaşam sürmek ve alternatif tatil seçeneklerini değerlendirmek isteyenlerin merakla beklediği CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı bu kez Mersin'de kapılarını açmaya hazırlanıyor.
DOĞA ile iç içe yaşam sürmek ve alternatif tatil seçeneklerini değerlendirmek isteyenlerin merakla beklediği CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı bu kez Mersin'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Son olarak nisan ayında İstanbul Yenikapı'da düzenlenen fuara katılımcılar yoğun ilgi göstermişti. 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenece fuarda outdoor spor malzemeleri ürünleri de sergilenecek.
Sektörünün lider firmalarını da ağırlayacak olan fuara 100'ün üzerinde marka katılacak. Fuar, 27 Ekim saat 17.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.
Her bütçeye uygun karavan, tiny house ve kamp ekipmanlarının sergilendiği fuarda fiyatları 250 bin TL'den 8 milyon TL'ye kadar uzanan farklı karavan modellerini incelemek mümkün.
ARTAN KİRALAR TİNY HOUSELARA İLGİYİ ARTIRIYOR
Deprem endişesi, uzaktan çalışma imkanı, artan konut ve kira fiyatları nedeniyle talebin hızla arttığı tiny houselar ziyaretçilerin en çok incelediği ürünlerin başında geliyor. Mersin'de düzenlenecek fuarda da bu ilginin devam etmesi bekleniyor. Ev konforunu ve lüksünü aratmayan jakuzili, alttan ısıtmalı tiny houselar, trafik yönetmeliği doğrultusunda ruhsatlı ve karavan hüviyetinde. 40 metre şartlarına uygun şekilde üretiliyor.
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