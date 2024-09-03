Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı Mersin'de yapılacak

        DOĞA ile iç içe yaşam sürmek ve alternatif tatil seçeneklerini değerlendirmek isteyenlerin merakla beklediği CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı bu kez Mersin'de kapılarını açmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı Mersin'de yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        DOĞA ile iç içe yaşam sürmek ve alternatif tatil seçeneklerini değerlendirmek isteyenlerin merakla beklediği CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı bu kez Mersin'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Son olarak nisan ayında İstanbul Yenikapı'da düzenlenen fuara katılımcılar yoğun ilgi göstermişti. 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenece fuarda outdoor spor malzemeleri ürünleri de sergilenecek.

        Sektörünün lider firmalarını da ağırlayacak olan fuara 100'ün üzerinde marka katılacak. Fuar, 27 Ekim saat 17.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Her bütçeye uygun karavan, tiny house ve kamp ekipmanlarının sergilendiği fuarda fiyatları 250 bin TL'den 8 milyon TL'ye kadar uzanan farklı karavan modellerini incelemek mümkün.

        ARTAN KİRALAR TİNY HOUSELARA İLGİYİ ARTIRIYOR

        Deprem endişesi, uzaktan çalışma imkanı, artan konut ve kira fiyatları nedeniyle talebin hızla arttığı tiny houselar ziyaretçilerin en çok incelediği ürünlerin başında geliyor. Mersin'de düzenlenecek fuarda da bu ilginin devam etmesi bekleniyor. Ev konforunu ve lüksünü aratmayan jakuzili, alttan ısıtmalı tiny houselar, trafik yönetmeliği doğrultusunda ruhsatlı ve karavan hüviyetinde. 40 metre şartlarına uygun şekilde üretiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Akdeniz İhracatçı Birliklerinden ağustosta 1,4 milyar dolarlık dış satım
        Akdeniz İhracatçı Birliklerinden ağustosta 1,4 milyar dolarlık dış satım
        Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesinde türbin tesisinin temeline beton döküldü
        Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesinde türbin tesisinin temeline beton döküldü
        Mersin Valisi Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Öz'ü kabul etti
        Mersin Valisi Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Öz'ü kabul etti
        Mersin'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Mersin'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Silifke Kalesi'nde kötülükten koruduğuna inanılan "tılsımlı mezar tableti"...
        Silifke Kalesi'nde kötülükten koruduğuna inanılan "tılsımlı mezar tableti"...
        Şarkıcı Buray, Mersin'de konser verdi
        Şarkıcı Buray, Mersin'de konser verdi