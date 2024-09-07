Mersin'de 3'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi 5001 Sokak'ta meydana geldi. Tabiat V., bilinmeyen bir nedenle yaşadığı apartmanın üçüncü katından boşluğa düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boşlukta mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda kırıklar oluşan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ilgili inceleme başlatıldı.

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