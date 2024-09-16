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        Elleri ve ayakları bağlı halde fıçıda ölü bulunan profesörün oğlu tutuklandı

        MERSİN'de çöplükteki plastik fıçıda elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan eski Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:15
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        Elleri ve ayakları bağlı halde fıçıda ölü bulunan profesörün oğlu tutuklandı
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        MERSİN’de çöplükteki plastik fıçıda elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan eski Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğlu Oğuz Doludeniz (33), tutuklandı.

        Dün sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçıda elleri ve ayakları bağlı çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede çürümeye başladığı belirlenen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi.

        OĞLU TUTUKLANDI

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, emekli profesörün oğlu Oğuz Doludeniz'e ulaştı. Doludeniz, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Oğuz Doludeniz’in, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığı, döndüğünde ise evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

        Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, Selahattin Doludeniz'in ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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