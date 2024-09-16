Elleri ve ayakları bağlı halde fıçıda ölü bulunan profesörün oğlu tutuklandı

MERSİN’de çöplükteki plastik fıçıda elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan eski Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğlu Oğuz Doludeniz (33), tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçıda elleri ve ayakları bağlı çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede çürümeye başladığı belirlenen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi.