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        Konteynerde uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

        MERSİN'de başkasına ait konteynerde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:40
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        Konteynerde uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
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        MERSİN'de başkasına ait konteynerde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada Kalaşnikof silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde R.B.'ye ait bahçedeki konteynerin şüpheli kişiler tarafından kullanıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Konteynere operasyon yapan ekipler, D.D. ve İ.T.'yi yakaladı. Adresteki aramada, Kalaşnikof marka silah, silaha ait boş şarjör, 1 uzun namlulu otomatik silah, silaha takılı şarjör, 8 bin 540 sentetik hap, 4 kilo 760 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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