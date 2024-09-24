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        Tarsus'ta saman yüklü TIR, alev alev yandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde saman yüklü TIR, alev alev yanarak küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 22:37 Güncelleme: 24.09.2024 - 22:40
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        Tarsus'ta saman yüklü TIR, alev alev yandı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde saman yüklü TIR, alev alev yanarak küle döndü.

        Olay, akşam saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan L.D. yönetimindeki 27 AEJ 096 plakalı saman yüklü TIR, alev aldı. Durumu fark eden şoför, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, çekici ve dorseyi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Sürücünün yara almadığı yangında TIR kül oldu.

        Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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