Tarsus'ta saman yüklü TIR, alev alev yandı

Olay, akşam saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan L.D. yönetimindeki 27 AEJ 096 plakalı saman yüklü TIR, alev aldı. Durumu fark eden şoför, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, çekici ve dorseyi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Sürücünün yara almadığı yangında TIR kül oldu.

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