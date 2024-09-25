Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama

MERSİN'dedüzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılığın önlenmesi için teknik destekli çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı; 51 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar, mühimmatlar, pos cihazları, kaçak bandroller ile 480 bin TL nakit para, 900 dolar döviz, Cumhuriyet altını ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 45 şüphelinin 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 27 şüpheli, serbest kaldı. Ayrıca gözaltına alınan bir şüphelinin evinde yapılan aramada hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan firari Ö.T. de yakalanarak, cezaevine teslim edildi.