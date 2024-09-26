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        Çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi ile anneanne tutuklandı, dede serbest (2)

        ANNEVE ANNEANNE TUTUKLANDIMersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan bebeğin gözaltına alınan annesi Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 03:24 Güncelleme: 26.09.2024 - 03:24
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        Çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi ile anneanne tutuklandı, dede serbest (2)
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        ANNEVE ANNEANNE TUTUKLANDI

        Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan bebeğin gözaltına alınan annesi Y.Ç. (21) ile onun annesi F.Ç. ve babası M.Ç., savcılık sorgulamasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Anne Y.Ç. ve anneanne F.Ç. tutuklanırken, dede M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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