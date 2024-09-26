Çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi ile anneanne tutuklandı, dede serbest (2)

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan bebeğin gözaltına alınan annesi Y.Ç. (21) ile onun annesi F.Ç. ve babası M.Ç., savcılık sorgulamasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Anne Y.Ç. ve anneanne F.Ç. tutuklanırken, dede M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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