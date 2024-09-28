Seçil Kauçuk Mersin - Urla Belediyesi: 78-65
SALON:Edip BuranHAKEMLER: Furkan Ünlü, Hasan Korkmaz, Anıl YeşildağSEÇİL KAUÇUK MERSİN: Ecek Kazar 9, Binnur Gülcan Aydoğmuş 8, Hilal Bayraktar 10, Elif Nur Ayhan 15, Yağmur Yıldız 10, Kurstyn Shammar Harder 26URLA BELEDİYESİ: Keiunna Chantale Walker 23, Eda Şahin 2, Şevval Oyan 8, Mısra Albayrak 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Meliha Ayça Kıroğlanoğlu 2, Hatice Öztosun 41'İNCİ PERİYOT: 18-20DEVRE: 43-423'ÜNCÜ PERİYOT: 58-59Türkiye Kadınlar Basketbol Lig 3'ncü haftasında Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi'ni 78-65 yendi.
SALON:Edip Buran
HAKEMLER: Furkan Ünlü, Hasan Korkmaz, Anıl Yeşildağ
SEÇİL KAUÇUK MERSİN: Ecek Kazar 9, Binnur Gülcan Aydoğmuş 8, Hilal Bayraktar 10, Elif Nur Ayhan 15, Yağmur Yıldız 10, Kurstyn Shammar Harder 26
URLA BELEDİYESİ: Keiunna Chantale Walker 23, Eda Şahin 2, Şevval Oyan 8, Mısra Albayrak 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Meliha Ayça Kıroğlanoğlu 2, Hatice Öztosun 4
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
DEVRE: 43-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-59
Türkiye Kadınlar Basketbol Lig 3’ncü haftasında Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi’ni 78-65 yendi.
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