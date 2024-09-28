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        Seçil Kauçuk Mersin - Urla Belediyesi: 78-65

        SALON:Edip BuranHAKEMLER: Furkan Ünlü, Hasan Korkmaz, Anıl YeşildağSEÇİL KAUÇUK MERSİN: Ecek Kazar 9, Binnur Gülcan Aydoğmuş 8, Hilal Bayraktar 10, Elif Nur Ayhan 15, Yağmur Yıldız 10, Kurstyn Shammar Harder 26URLA BELEDİYESİ: Keiunna Chantale Walker 23, Eda Şahin 2, Şevval Oyan 8, Mısra Albayrak 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Meliha Ayça Kıroğlanoğlu 2, Hatice Öztosun 41'İNCİ PERİYOT: 18-20DEVRE: 43-423'ÜNCÜ PERİYOT: 58-59Türkiye Kadınlar Basketbol Lig 3'ncü haftasında Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi'ni 78-65 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 20:11 Güncelleme: 28.09.2024 - 20:15
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        Seçil Kauçuk Mersin - Urla Belediyesi: 78-65
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        SALON:Edip Buran

        HAKEMLER: Furkan Ünlü, Hasan Korkmaz, Anıl Yeşildağ

        SEÇİL KAUÇUK MERSİN: Ecek Kazar 9, Binnur Gülcan Aydoğmuş 8, Hilal Bayraktar 10, Elif Nur Ayhan 15, Yağmur Yıldız 10, Kurstyn Shammar Harder 26

        URLA BELEDİYESİ: Keiunna Chantale Walker 23, Eda Şahin 2, Şevval Oyan 8, Mısra Albayrak 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Meliha Ayça Kıroğlanoğlu 2, Hatice Öztosun 4

        1'İNCİ PERİYOT: 18-20

        DEVRE: 43-42

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-59

        Türkiye Kadınlar Basketbol Lig 3’ncü haftasında Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi’ni 78-65 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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