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        3 ilde FETÖ/PDY operasyonu; 13 gözaltı

        MERSİNmerkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:35
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        3 ilde FETÖ/PDY operasyonu; 13 gözaltı
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        MERSİNmerkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Mersin, Elazığ ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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