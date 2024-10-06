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        Lübnan'dan Mersin'e 358 yolcu daha geldi

        İSRAİL'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 358 kişi Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:15
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        Lübnan'dan Mersin'e 358 yolcu daha geldi
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        İSRAİL’in saldırı başlattığı Lübnan’dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 358 kişi Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

        İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı ülke vatandaşları, bindirildikleri 4’üncü gemiyle Tripoli limanından yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 358 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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