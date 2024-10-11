İsrail’indevam eden saldırıları nedeniyle Lübnan’da mahsur kalan yaklaşık 378 Türk vatandaşını alan Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Sancaktar gemisi de Mersin Limanı’na ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.