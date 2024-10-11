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        Lübnan'dan Mersin'e 351 yolcu daha geldi

        İSRAİL'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 351 kişi, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:15
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        Lübnan'dan Mersin'e 351 yolcu daha geldi
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        İSRAİL’in saldırı başlattığı Lübnan’dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 351 kişi, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

        İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı ülke vatandaşları, bindirildikleri 6’ncı gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 351 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. Deniz yoluyla Lübnan’ı terk edip Mersin’e gelen sivillerin sayısı 2 bin 100 oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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