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        Mersin'de KYK yurdunda cinsel saldırı paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

        MERSİN'de KYK yurdunda cinsel saldırı paylaşımıyla ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:10 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:25
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        Mersin'de KYK yurdunda cinsel saldırı paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı
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        MERSİN'de KYK yurdunda cinsel saldırı paylaşımıyla ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 Ekim'de sosyal medya hesaplarında yurtta kalan bir kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığına yönelik paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin kimliği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Y.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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