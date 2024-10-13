ÇBK Mersin - Beşiktaş: 72-73
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Benhür İncel, Metin ErolÇBK MERSİN: Howard 10, Anderson 8, Fauthoux 16, Sinem Ataş 2, Rupert 27, Feride Şevval Akalan 3, Derin Yaya 3, Şuğranur Hatice Sönmez, İlayda Güner 3BEŞİKTAŞ: Lazic 11, Evans 19, Winterburn 14, Elif Bayram 4, Fagbenle 21, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu1'İNCİ PERİYOT: 15-10DEVRE: 42-303'ÜNCÜ PERİYOT: 56-54Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş'a 73-72 kaybetti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Benhür İncel, Metin Erol
ÇBK MERSİN: Howard 10, Anderson 8, Fauthoux 16, Sinem Ataş 2, Rupert 27, Feride Şevval Akalan 3, Derin Yaya 3, Şuğranur Hatice Sönmez, İlayda Güner 3
BEŞİKTAŞ: Lazic 11, Evans 19, Winterburn 14, Elif Bayram 4, Fagbenle 21, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu
1’İNCİ PERİYOT: 15-10
DEVRE: 42-30
3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-54
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3’üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş'a 73-72 kaybetti.
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