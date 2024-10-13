Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇBK Mersin - Beşiktaş: 72-73

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Benhür İncel, Metin ErolÇBK MERSİN: Howard 10, Anderson 8, Fauthoux 16, Sinem Ataş 2, Rupert 27, Feride Şevval Akalan 3, Derin Yaya 3, Şuğranur Hatice Sönmez, İlayda Güner 3BEŞİKTAŞ: Lazic 11, Evans 19, Winterburn 14, Elif Bayram 4, Fagbenle 21, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu1'İNCİ PERİYOT: 15-10DEVRE: 42-303'ÜNCÜ PERİYOT: 56-54Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş'a 73-72 kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin - Beşiktaş: 72-73
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Benhür İncel, Metin Erol

        ÇBK MERSİN: Howard 10, Anderson 8, Fauthoux 16, Sinem Ataş 2, Rupert 27, Feride Şevval Akalan 3, Derin Yaya 3, Şuğranur Hatice Sönmez, İlayda Güner 3

        BEŞİKTAŞ: Lazic 11, Evans 19, Winterburn 14, Elif Bayram 4, Fagbenle 21, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu

        1’İNCİ PERİYOT: 15-10

        DEVRE: 42-30

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-54

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3’üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş'a 73-72 kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı yeniden Ahmet Şahin oldu
        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı yeniden Ahmet Şahin oldu
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de ekim ortasında deniz keyfi
        Mersin'de ekim ortasında deniz keyfi
        Mersin'de trafodan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü
        Mersin'de trafodan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü
        Ümit Özdağ: Zafer Partisi, Erdoğan'ın bırakmış olduğu molozu kaldıracak pro...
        Ümit Özdağ: Zafer Partisi, Erdoğan'ın bırakmış olduğu molozu kaldıracak pro...