Anamur ilçesinde öğrenciler dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde üniversite öğrencilerine dolandırıcılık yöntemlerine karşı eğitim verildi.



Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik, siber suçlar ve bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık yöntemleri konusunda eğitim düzenlendi.



Kaymakam Kemal Duru, programın açılışında yaptığı konuşmada, telefonda kendilerini savcı, emniyet müdürü ya da polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.



Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı da IBAN ve banka hesap bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.



Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürü Bilge Kaan Ercan da eğitimin öğrencilere katkı sağlayacağını anlattı.



Konuşmaların ardından cumhuriyet savcısı Zeynep Özdemir, dijital ortamda karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri ve bilinçli internet kullanımı konularında öğrencileri bilgilendirdi.

