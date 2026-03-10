Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Çocukların moral bulması için hastane duvarlarını resimlerle renklendirdi

        MEHMET UMUT BAKAY - Mersin'de binaların yıpranmış dış cephelerini ünlü ressamların eserleriyle renklendiren Nazife Bilgin Hazar, hastanede tedavi gören çocukların moral bulması için de poliklinik duvarlarını fırçasıyla güzelleştirdi.

        Giriş: 10.03.2026 - 11:40
        Toroslar ilçesindeki binaların yıpranmış dış cephelerine dünyaca tanınan ressamların eserlerini çizmesiyle adından söz ettiren Hazar, Mersin Üniversitesi Hastanesinin talebi üzerine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde çalışma yaptı.

        Ressam Hazar, tedavi gören çocukların yüzünü güldürmek için poliklinik duvarlarına çizgi film karakterleri "Mickey Mouse" ve "Şirinler"i resmetti.

        Çalışmasında ünlü tablolara da yer veren Hazar, koridorların duvarlarını ise doğa ve hayvan figürleriyle renklendirdi.

        - "Çocukların çalışmalarımı izleyerek rahatlamaları çok mutluluk verici"

        Nazife Bilgin Hazar, AA muhabirine, sanatın iyileştirici gücünü hastanenin duvarlarına yansıttığını söyledi.

        Tedavi sürecinde hastaların psikolojisinin önem taşıdığını ifade eden Hazar, "Tedavi gören çocuklar, refakatçiler ve onlar için mücadele eden sağlık personeli için daha mutlu, sıcak ve renkli bir ortam düşündüm." dedi.

        Hazar, çocukların resimli duvarlara ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bundan mutluluk duyuyorum çünkü sanat iyileştirir, güzelleştirir. Resimler yıllarca bu duvarlarda kalacak. Zamanla daha anlamlı gelecek. Mutluluklarını görmek, bir nebze de olsa çocukların çalışmalarımı izleyerek hastalıktan uzaklaşıp rahatlamaları çok mutluluk verici."

