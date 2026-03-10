Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "hırsızlık", "uyuşturucu kullanmak", "silahla tehdit", "basit yaralama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Mezitli ilçesinde saklandığı ev belirlendi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklan...
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklan...
        Mersin'de 21 yıl hapisle aranan firari yakalandı
        Mersin'de 21 yıl hapisle aranan firari yakalandı
        Anamur ilçesinde öğrenciler dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendiril...
        Anamur ilçesinde öğrenciler dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendiril...
        Mersin'de kültür ve sanat ortak akılla şekilleniyor
        Mersin'de kültür ve sanat ortak akılla şekilleniyor
        Başkan Seçer: "Spor Park Tarsus Yerleşkesi'ni Mayıs ayı sonuna kadar bitire...
        Başkan Seçer: "Spor Park Tarsus Yerleşkesi'ni Mayıs ayı sonuna kadar bitire...
        Çocukların moral bulması için hastane duvarlarını resimlerle renklendirdi
        Çocukların moral bulması için hastane duvarlarını resimlerle renklendirdi