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        Cip, kamyonete çarptı: 4 yaralı

        MERSİN'de cipin park halinde kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:13 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:15
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        Cip, kamyonete çarptı: 4 yaralı
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        MERSİN'de cipin park halinde kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği 33 ALJ 816 plakalı cip, Bahçeler Caddesi'nde park halindeki 33 TZ 676 plakalı kamyonete çarpıp devrildi. Kazada, cipteki 2'si kadın, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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