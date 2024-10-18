Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı: 'Klasik Şıklık, Modern İzler: Sorbe X DeFacto'

        DEFACTO, blazer ceketleriyle öne çıkan Sorbe ile güçlerini özel bir koleksiyon için 3'üncü kez birleştiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı: 'Klasik Şıklık, Modern İzler: Sorbe X DeFacto'
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEFACTO, blazer ceketleriyle öne çıkan Sorbe ile güçlerini özel bir koleksiyon için 3’üncü kez birleştiriyor. Global moda markası DeFacto, Başak Barlas tarafından kurulan Sorbe markasıyla yeniden bir araya gelerek özgün bir koleksiyon hazırladı.

        Global moda markası DeFacto, Başak Barlas tarafından kurulan Sorbe markasıyla yeniden bir araya gelerek özgün bir koleksiyon hazırladı. Sorbe X DeFacto Koleksiyonu’nda klasik ve modern tarz, yenilikçi tasarımlarla ‘dengeli’ tavrın sofistike bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Modern şehirli bir silüet yansıtan koleksiyonda, blazer ceketler, takım elbiseler ve yelekler yer alıyor. Tasarım çizgilerinde kruvaze kesimin öne çıktığı koleksiyonda; kazayağı ve balıksırtı gibi desenler, satenin zarif dokusu ve derinin iddialı duruşu öne çıkıyor.

        SORBE X DEFACTO’NUN RENKLERİ

        Takım elbisenin sunduğu klasik şıklığın vurgulandığı tasarım dünyasında, her bir ceket jeanlerle zahmetsizce kombinlenerek günün her saati şıklık sağlıyor. Koleksiyonun renk paletinde ise bordo rengi, lacivert tonları, kahve renginin yanı sıra gri dikkat çekiyor. Koleksiyonda yer alan dantel etek ve saten bluzda ise siyah öne çıkıyor. Dengeli ve zamansız stilin yenilikçi bir yorumu olarak Sorbe X DeFacto koleksiyonu, stil sahibi kadınları kontrast stillerin keşfine davet ediyor. Sorbe X DeFacto koleksiyonuna web adresinden, mobil uygulamadan ve mağazalardan temin edebilirsiniz.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite

        Benzer Haberler

        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Dünya Astsubaylar Günü mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Dünya Astsubaylar Günü mesajı
        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü araç filosunu genişletiyor
        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü araç filosunu genişletiyor
        Mersin'de otluk yangınında alevler arasında kalan köpek yavruları kurtarıld...
        Mersin'de otluk yangınında alevler arasında kalan köpek yavruları kurtarıld...
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de orman yangını (2)
        Mersin'de orman yangını (2)