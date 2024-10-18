DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı: 'Klasik Şıklık, Modern İzler: Sorbe X DeFacto'
DEFACTO, blazer ceketleriyle öne çıkan Sorbe ile güçlerini özel bir koleksiyon için 3'üncü kez birleştiriyor.
DEFACTO, blazer ceketleriyle öne çıkan Sorbe ile güçlerini özel bir koleksiyon için 3’üncü kez birleştiriyor. Global moda markası DeFacto, Başak Barlas tarafından kurulan Sorbe markasıyla yeniden bir araya gelerek özgün bir koleksiyon hazırladı.
Global moda markası DeFacto, Başak Barlas tarafından kurulan Sorbe markasıyla yeniden bir araya gelerek özgün bir koleksiyon hazırladı. Sorbe X DeFacto Koleksiyonu’nda klasik ve modern tarz, yenilikçi tasarımlarla ‘dengeli’ tavrın sofistike bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Modern şehirli bir silüet yansıtan koleksiyonda, blazer ceketler, takım elbiseler ve yelekler yer alıyor. Tasarım çizgilerinde kruvaze kesimin öne çıktığı koleksiyonda; kazayağı ve balıksırtı gibi desenler, satenin zarif dokusu ve derinin iddialı duruşu öne çıkıyor.
SORBE X DEFACTO’NUN RENKLERİ
Takım elbisenin sunduğu klasik şıklığın vurgulandığı tasarım dünyasında, her bir ceket jeanlerle zahmetsizce kombinlenerek günün her saati şıklık sağlıyor. Koleksiyonun renk paletinde ise bordo rengi, lacivert tonları, kahve renginin yanı sıra gri dikkat çekiyor. Koleksiyonda yer alan dantel etek ve saten bluzda ise siyah öne çıkıyor. Dengeli ve zamansız stilin yenilikçi bir yorumu olarak Sorbe X DeFacto koleksiyonu, stil sahibi kadınları kontrast stillerin keşfine davet ediyor. Sorbe X DeFacto koleksiyonuna web adresinden, mobil uygulamadan ve mağazalardan temin edebilirsiniz.
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