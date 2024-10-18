DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı: 'Klasik Şıklık, Modern İzler: Sorbe X DeFacto'

DEFACTO, blazer ceketleriyle öne çıkan Sorbe ile güçlerini özel bir koleksiyon için 3’üncü kez birleştiriyor. Global moda markası DeFacto, Başak Barlas tarafından kurulan Sorbe markasıyla yeniden bir araya gelerek özgün bir koleksiyon hazırladı.

Global moda markası DeFacto, Başak Barlas tarafından kurulan Sorbe markasıyla yeniden bir araya gelerek özgün bir koleksiyon hazırladı. Sorbe X DeFacto Koleksiyonu’nda klasik ve modern tarz, yenilikçi tasarımlarla ‘dengeli’ tavrın sofistike bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Modern şehirli bir silüet yansıtan koleksiyonda, blazer ceketler, takım elbiseler ve yelekler yer alıyor. Tasarım çizgilerinde kruvaze kesimin öne çıktığı koleksiyonda; kazayağı ve balıksırtı gibi desenler, satenin zarif dokusu ve derinin iddialı duruşu öne çıkıyor.