Evde tüfekle eşini öldürüp, otomobilde intihar etti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tartıştığı eşi Fatma Biricik'i (44) evde av tüfeğiyle öldüren Atilla Biricik (44), aynı silahla otomobilinde intihar etti. Fatma Biricik’in, eşi için aldığı ‘önleyici tedbir’ kararının 22 Ekim'de dolduğu, bir gün önce yapılan görüşmede ise tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Atilla Biricik ile eşi Fatma Biricik arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atilla Biricik, eşini av tüfeğiyle vurup, evden ayrıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralandığı belirlenen Fatma Biricik'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Fatma Biricik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.