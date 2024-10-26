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        Mersin'de AVM'nin yıkımında kopan molozlar, öğrencilerin bulunduğu kurs merkezine düştü

        MERSİN'de eski bir AVM'nin kontrollü yıkımı sırasında kopan molozlardan bir kısmı, öğrencilerin bulunduğu kurs merkezine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:45
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        Mersin'de AVM'nin yıkımında kopan molozlar, öğrencilerin bulunduğu kurs merkezine düştü
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        MERSİN'de eski bir AVM'nin kontrollü yıkımı sırasında kopan molozlardan bir kısmı, öğrencilerin bulunduğu kurs merkezine düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, kursta bulunan öğrenciler panik yaşadı.

        ​Olay, merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi 1506 Sokak'ta meydana geldi. Geçen günlerde kontrollü yıkımına başlanan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki eski AVM binasında çalışmalar devam ettiği sırada kopan molozların bir bölümü yan tarafta bulunan yabancı dil kurs merkezine düştü. Kurs merkezinin duvarı yıkılırken, öğrenciler ise deprem paniği yaşadı.

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri çalışmaları durdurdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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