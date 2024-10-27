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        Parkta tartıştığı kişilere ciple çarptı

        MERSİN'de, sahilindeki parkta Serhat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:50
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        Parkta tartıştığı kişilere ciple çarptı
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        MERSİN’de, sahilindeki parkta Serhat A., tartıştığı kişilere ciple çarparak hafif yaraladı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Kültür Park'ta meydana geldi. Kız arkadaşlara laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah sesinin de duyulduğu kavgada Serhat A., parkta tartıştığı kişilerin üzerine cipini sürdü, ardından park halindeki bir araca çarptı. Serhat A., daha sonra parkta kaçışan grubun peşinden gidip 2 kişiye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle sakinleşen gruptaki taraflardan cip sürücüsü Serhat A. ile silahı kullanan Mehmet Ö. gözaltına alındı. Olayda hafif yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

        OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

        O anlar, çevredekilerden biri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, iki grubun parkta tartıştığı sırada siyah cipin sürücü, gençlerin üzerine doğru hızla aracını sürdüğü, ardından kaldırımdan inip yol kenarında park halindeki otomobile çarptığı, daha sonra da parka kaçan grubun peşinden gidip 2 kişiye çarparak yere düşürdüğü anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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