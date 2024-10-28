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        İşçilerin kaldığı evde yangın: 2 ölü, 4 yaralı

        MERSİN'de inşaat işçilerinin kaldığı 2 katlı yarı ahşap evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:50
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        İşçilerin kaldığı evde yangın: 2 ölü, 4 yaralı
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        MERSİN’de inşaat işçilerinin kaldığı 2 katlı yarı ahşap evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 6 inşaat işçisinin kaldığı iki katlı yarı ahşap evde saat 07.30 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, evde bulunan A.R. ve S.R.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan O.R., M.E.A., M.İ. ve İ.İ. ise hastaneye kaldırıldı. O.R.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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