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        İlkem Yapı Tarsus - Bodrum Basketbol: 104-89

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Caner BahadırİLKEM YAPI TARSUS: Ecem Erk 3, Sheppard 10, Heal 20, Elif Ertekin 10, Büşra Akgün 6, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 3, Alleyne 14, Ceyliz Beyza Altunpa 5, Hurt 33BODRUM BASKETBOL: Thomas 10, Melis Gülcan 6, Traylor 23, Aslı Çil, Başak Gelalmaz, Pelin Derya Bilgiç 8, Juskaite 6, Gizem Tüzün 2, Yağmur Kübra Taşar, Li 34 1'İNCİ PERİYOT: 28-31DEVRE: 50-543'ÜNCÜ PERİYOT: 76-73Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Bodrum Basketbol takımını 104-89 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:56 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:00
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        İlkem Yapı Tarsus - Bodrum Basketbol: 104-89
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Caner Bahadır

        İLKEM YAPI TARSUS: Ecem Erk 3, Sheppard 10, Heal 20, Elif Ertekin 10, Büşra Akgün 6, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 3, Alleyne 14, Ceyliz Beyza Altunpa 5, Hurt 33

        BODRUM BASKETBOL: Thomas 10, Melis Gülcan 6, Traylor 23, Aslı Çil, Başak Gelalmaz, Pelin Derya Bilgiç 8, Juskaite 6, Gizem Tüzün 2, Yağmur Kübra Taşar, Li 34

        1’İNCİ PERİYOT: 28-31

        DEVRE: 50-54

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-73

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6’ncı haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Bodrum Basketbol takımını 104-89 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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