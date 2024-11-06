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        Mersin'de 'Ekonomi Zirvesi' öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        MERSİN'de düzenlenecek 'Mersin Ekonomi Zirvesi' öncesi, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 21:45 Güncelleme: 06.11.2024 - 21:50
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        Mersin'de 'Ekonomi Zirvesi' öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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        MERSİN'de düzenlenecek 'Mersin Ekonomi Zirvesi' öncesi, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Mersin'de Ticaret Bakanlığı himayesinde Mersin Valiliği koordinasyonunda kent paydaşlarınca düzenlenecek olan Mersin Ekonomi Zirvesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Akdeniz İhracatçılar Birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya, kent protokolü ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

        Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.

        Zirvenin önemine değinen Vali Pehlivan, zirvede kentin ekonomik potansiyeli, mevcut durumu, gelişim süreci ve geleceğe yönelik atılacak adımların ele alınacağını söyledi. Mersin'in tarih boyunca doğu ile batıyı buluşturan, medeniyetlere ev sahipliği yapan köklü bir ticaret ve kültür merkezi olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Toprakları bereketli, limanları hareketli, insanı çalışkan bu güzel kent, bugün de tarımdan sanayiye, lojistikten turizme kadar sektörel çeşitliliği ve gücü ile ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayan illerden biridir. Mersin olarak hep birlikte, bu zengin potansiyeli daha da ileri noktalara taşımak için kararlıyız. Mersin’in ilgili kamu kurumları, meslek kuruluşları, üniversiteleri ve sivil toplum örgütleri gibi bütün paydaşlarının işbirliği ve katkısı ile düzenlenecek olan Mersin Ekonomi Zirvesi bu kararlılığın göstergelerinden biri olacaktır. Bu zirve ile tarım, sanayi ve teknoloji, lojistik ile turizm gibi ilimizin ekonomik gelişim ve kalkınmasında öncü sektörler olan bu 4 temel sektörde sahip olduğumuz zengin potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmek için bir yol haritası oluşturulması hedeflenmektedir. Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenecek olan konferanslarla odak noktası olarak belirlenen bu 4 sektördeki durum, gelişim süreci, beklentiler, hedefler, sorun ve çözüm önerileri ve atılacak adımlar etraflıca ele alınacaktır" dedi.

        'MERSİN’İ HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIYACAK SOMUT ADIMLAR TESPİT EDİLECEK'

        Zirvede ortaya çıkacak verilerin Mersin Ekonomisi Acil Eylem Planı’nın oluşturulmasına temel teşkil edeceğini kaydeden Vali Pehlivan, "Tüm sektör paydaşları, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek, her kesiminden katılımcıların fikir ve önerileriyle zenginleşecek bu ortak akıl çalışmalarıyla Mersin ekonomisinin geleceğine ışık tutacaktır. Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili tüm Bakanlıklarımızla yakın bir iş birliği içerisinde belirlenen önceliklerle, kentimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak bir uygulama planı hazırlanacaktır. Ekonomik büyümenin temelini oluşturan tarım sektöründe verimliliği artıracak, sanayi ve teknolojide katma değerli üretimi destekleyecek, lojistik altyapımızı güçlendirecek ve turizmde Mersin’i hak ettiği noktaya taşıyacak somut adımlar tespit edilecektir. İlimizde hayata geçirilen ve devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve bunların şehrimizin sosyoekonomik gelişimine sağladığı katkılar yanında mevcut sorunlar, ihtiyaçlar, talepler ve bunların karşılanmasına yönelik çözüm önerileri bu sürecin en değerli bileşenlerinden biri olacaktır" diye konuştu.

        Vali Pehlivan'ın konuşmasının devamında kente kazandırılan ve yapımı süren projeler hakkında bilgi verdi.

        Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen hizmet ve çalışmaları aktardı.

        Toplantı kurumların sunumları ile devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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