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        Mersin merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonuna 17 tutuklama

        MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:52 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:55
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        Mersin merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonuna 17 tutuklama
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        MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17’si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkezli Antalya ve Mardin'de, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 40 uyuşturucu hap, banka kartları, 17 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 208 bin 520 lira, 14 bin 600 dolar ve 150 avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 17'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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