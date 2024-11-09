Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1

SÜPER Lig'in 12’nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 yendi. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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