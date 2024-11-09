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        Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1

        STAT: MersinHAKEMLER: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat TemelHATAYSPOR: Erce Kardeşler- Kamil Ahmet Çörekçi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:28 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:35
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        Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1
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        STAT: Mersin

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat Temel

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler- Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 18 Bamgboye), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk. 77 Cemali Sertel), Diack, Fernandes, Görkem Sağlam, Rui Pedro (Dk. 63 Selimcan Temel), Rivas, Aboubakar (Dk. 63 Strandberg)

        GAZİANTEP FK: Dioudis- Ertuğrul Ersoy (Dk. 66 Emre Taşdemir), Viana, Saborit, Sorescu, N’Diaye (Dk. 66 Okereke), Mandouki, Mustafa Eskihellaç (Dk. 78 Furkan Soyalp), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. 78 Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 90 Mirza Cihan)

        GOLLER: Dk. 12 Rui Pedro, Dk. 35 Bamgboye, Dk. 90+5 Strandberg (Hatayspor), Dk. 45+2 Sorescu (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: Cengiz Demir (Hatayspor), Mandouki, Emre Taşdemir (Gaziantep FK),

        KIRMIZI KART: Dk. 81 Viana (Gaziantep FK)

        SÜPER Lig'in 12’nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 yendi. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

        12’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hatayspor’lu Kamil Ahmet Çörekçi’nin arka direğe açtığı ortaya iyi hareketlenen Rui Pedro, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.1-0

        16’ncı dakikada soldan rakip ceza sahasına ilerleyen Hatayspor’lu Cengiz Demir’in ortasına iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda sağına iyi uzanan kaleci Dioudis gole izin vermedi.

        31’inci dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Gaziantep FK’lı Halil Dervişoğlu’nun sert şutunda kaleci Erce Kardeşler üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

        36’ncı dakikada soldan çizgiye inen Hatayspor’lu Fernandes’in arka direğe ortasına iyi hareketlenen Bamgboye gerçekleştirdiği kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 2-0

        41’inci dakikada sağdan rakip ceza alanına giren Gaziantep FK’lı Sorescu’nun pasında penaltı noktasında topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun köşeye doğru yaptığı vuruşta iyi uzanan kaleci Erce Kardeşler, topu kornere çelmeyi başardı.

        45+2’nci dakikada Gaziantep FK’lı Maxim’in savunma arkasına attığı topa iyi koşan Sorescu’nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.

        58’inci dakika takım arkadaşından aldığı pasla rakip ceza alanı içerisinde buluşan Gaziantep FK’lı Lungoyi’nin şutunda top direkten dönerek Saborit’in önünde kaldı. Saborit’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

        73’üncü dakikada takım arkadaşı Kilama’dan aldığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Hatayspor’lu Strandberg’in vuruşunda açıyı kapatan Dioudis kayarak topu uzaklaştırdı.

        90’ıncı dakikada Hatayspor’lu Görkem Sağlam orta sahada aldığı topu takım arkadaşı Strandberg’in önüne yuvarlardı, kaleci ile karşı karşıya kalan Strandberg kaleci Saborit’i geçemedi.

        90+5’inci dakikada gelişen hızlı hücumda soldan rakip ceza alanına giren Hatayspor’lu Fernandes’in ortasında şık bir vole vuruşu yapan Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

        Karşılaşma Hatayspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle bitti.

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