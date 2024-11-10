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        Yol kenarında lastik değiştirenlere otomobil çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde yol kenarında park halindeki aracın lastiğini değiştirmeye çalışan 6 kişiye otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:45
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        Yol kenarında lastik değiştirenlere otomobil çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
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        MERSİN’in Silifke ilçesinde yol kenarında park halindeki aracın lastiğini değiştirmeye çalışan 6 kişiye otomobil çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün gece Mersin-Antalya D-400 kara yolu Akdere mevkisinde meydana geldi. Lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği 33 ATU 534 plakalı aracı gören 06 BHP 787 plakalı kamyonettekiler durup, yardım etmeye başladı. Bu sırada Muhammet Furkan D. yönetimindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobil, lastik değiştirmeye çalışan 6 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Orhan Biçer'in (49) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Görür, kardeşi Rüştü Görür (42) ve Erdal Koçak (46) da tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Ölen 4 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

        Yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Muhammet Furkan D. gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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