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        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın öldü; kaza anı kamerada

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde kaldırımda yürürken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı Emel Özdemir, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:50
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        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın öldü; kaza anı kamerada
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde kaldırımda yürürken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı Emel Özdemir, hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 06 EKS 479 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Özdemir'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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