ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 69-71
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Kaan Büyükçil, Mehmet Burak Antatıcı, Hasan OkÇBK MERSİN: Howard 25, Anderson 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 5, Rupert 18, Mccovan 6, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem AtaşGALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Park 6, Derin Erdoğan, Holingsvort 13, Zandalasını 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik1'İNCİ PERİYOT: 24-17DEVRE: 42-323'ÜNCÜ PERİYOT: 57-495 FAUL: Anderson (ÇBK Mersin)Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 71-69 kaybetti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Mehmet Burak Antatıcı, Hasan Ok
ÇBK MERSİN: Howard 25, Anderson 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 5, Rupert 18, Mccovan 6, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem Ataş
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Park 6, Derin Erdoğan, Holingsvort 13, Zandalasını 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik
1’İNCİ PERİYOT: 24-17
DEVRE: 42-32
3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-49
5 FAUL: Anderson (ÇBK Mersin)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7’nci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’e 71-69 kaybetti.
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