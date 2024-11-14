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        ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 69-71

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Kaan Büyükçil, Mehmet Burak Antatıcı, Hasan OkÇBK MERSİN: Howard 25, Anderson 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 5, Rupert 18, Mccovan 6, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem AtaşGALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Park 6, Derin Erdoğan, Holingsvort 13, Zandalasını 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik1'İNCİ PERİYOT: 24-17DEVRE: 42-323'ÜNCÜ PERİYOT: 57-495 FAUL: Anderson (ÇBK Mersin)Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 71-69 kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 21:00 Güncelleme: 14.11.2024 - 21:05
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        ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 69-71
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Mehmet Burak Antatıcı, Hasan Ok

        ÇBK MERSİN: Howard 25, Anderson 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 5, Rupert 18, Mccovan 6, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem Ataş

        GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Park 6, Derin Erdoğan, Holingsvort 13, Zandalasını 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik

        1’İNCİ PERİYOT: 24-17

        DEVRE: 42-32

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-49

        5 FAUL: Anderson (ÇBK Mersin)

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7’nci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’e 71-69 kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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